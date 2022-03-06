Дніпропетровщина відправляє гуманітарні вантажі до українських міст, що постраждали від обстрілів

Березень, 06 в 14:31

Мешканці Дніпротепетровщини не можуть просто з болем спостерігати за тим, що відбувається у інших містах нашої країни. Вони співчувають людям, які постраждали, а тому вирішили відправити гуманітарні конвої до міст, які потребують допомоги.

– Ми відправляємо вісім вантажівок із речами першої необхідності, ліками: ті, що зупиняють кровотечу, інсулін – сказав представник Дніпропетровщини. – Це медпрепарати, які не можна знайти в аптеках міст, що постраждали від авіанальотів та артобстрілів. Це продукти харчування, медичне обладнання. Машини будуть їхати туди, куди зможуть доїхати, в усі міста, які постраждали від російської навали, і куди можна буде отримати зелений коридор, який обіцяють руські фашисти.

Але вони брехали нам у 2014 році. Можуть брехати і зараз, зазначив дніпровець. Та всі заряджені, всі готові, всі рішуче налаштовані, щоб цей вантаж дійшов, куди треба.

В умовах війни у Києві працюють гуманітарні штаби, де можна отримати продукти харчування та речі першої необхідності. Для того, щоб у жителів столиці не виникало проблем із пошуками таких місць Київська міськдержадміністрація (КМДА) створила спеціальну мапу.

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Джерело: Факти ICTV