Зарубежная разведка прогнозирует победу Украины в войне – секретарь СНБО

Продвижения на территории Украины, которого хотят российские войска, нет ни в одном направлении. Зарубежная разведка прогнозирует победу Украины в войне, начатой ​​Россией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV. По его словам, победа будет сложной, однако украинские защитники дают достойный отпор врагам.

– Будет ли это сложно? Да, потому что не нужно недооценивать врага. Мы его, я извиняюсь за сленг, лупим по всем направлениям, но они как саранча ползут. Мы выстоим – это наша земля, поэтому мы ее будем защищать, – убежден Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина имеет четкое понимание, что сейчас планирует враг. Наемники РФ прибегли к другой тактике — из-за невыполнения задач около восьми российских генералов сняли с должностей и назначили новые.

— Эти планы изменились с начала войны, которую они хотели сделать через два-три дня, пройти маршем по Крещатику. Никогда этого не будет, – подчеркнул он.

Секретарь СНБО убежден, что сейчас российско-оккупационные войска двигаются очень медленно, потому что украинские защитники дают отпор врагу по всем направлениям.