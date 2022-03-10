Закордонна розвідка прогнозує перемогу Україні у війні – секретар РНБО

Просування на території України, якого хочуть російські війська, немає на жодному напрямі. Закордонна розвідка прогнозує перемогу Україні у війні, яку розпочала Росія.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, перемога буде складною, однак українські захисники дають гідну відсіч ворогам.

– Чи буде це складно? Так, тому що не треба недооцінювати ворога. Ми його, я перепрошую за сленг, лупимо по всіх напрямах, але вони як сарана повзуть. Ми вистоїмо – це наша земля, тому ми її боронитимемо, – переконаний Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна має чітке розуміння, що зараз планує ворог. Найманці РФ вдалися до іншої тактики – через невиконання завдань близько восьми російських генералів зняли з посад та призначили нових.

– Ці плани змінилися з початку війни, яку вони мали бажання зробити за два-три дні, пройти маршем по Хрещатику. Ніколи цього не буде, – наголосив він.

Секретар РНБО переконаний, що зараз російсько-окупаційні війська рухаються дуже повільно, тому що українські захисники дають відсіч ворогу на всіх напрямах.