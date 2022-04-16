Российская Федерация терпит значительный ущерб в полномасштабной войне против Украины. Только за это время РФ потеряла более 20,1 тыс. личного состава.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили 762 вражеских танка и 163 самолета.
Потери российской армии на 16 апреля
- личного состава – около 20 100 человек;
танков – 762 единицы;
боевых бронированных машин – 1982 единицы;
артиллерийских систем – 371 единица;
РСЗО – 125 единиц;
средства ПВО – 66 единиц;
самолетов – 163 единицы;
вертолетов – 145 единиц;
автомобильной техники – 1 458 единиц;
корабли/катера – 8 единиц;
цистерн из ГСМ – 76 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
специальная техника – 26 единиц;
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о точном количестве потерь техники и живой силы Российской Федерации уточняется. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.