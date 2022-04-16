Российская Федерация терпит значительный ущерб в полномасштабной войне против Украины. Только за это время РФ потеряла более 20,1 тыс. личного состава.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили 762 вражеских танка и 163 самолета.

Потери российской армии на 16 апреля

личного состава – около 20 100 человек;

танков – 762 единицы;

боевых бронированных машин – 1982 единицы;

артиллерийских систем – 371 единица;

РСЗО – 125 единиц;

средства ПВО – 66 единиц;

самолетов – 163 единицы;

вертолетов – 145 единиц;

автомобильной техники – 1 458 единиц;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;

специальная техника – 26 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о точном количестве потерь техники и живой силы Российской Федерации уточняется. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.