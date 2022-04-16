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Факты / Украина / Общество

Ликвидировано более 20 тыс. военных и уничтожено 163 самолета: Генштаб ВСУ о потерях РФ

Юля Захарченко редактор ленты
Ликвидировано более 20 тыс. военных и уничтожено 163 самолета: Генштаб ВСУ о потерях РФ

Российская Федерация терпит значительный ущерб в полномасштабной войне против Украины. Только за это время РФ потеряла более 20,1 тыс. личного состава.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили 762 вражеских танка и 163 самолета.

Потери российской армии на 16 апреля

  • личного состава – около 20 100 человек;
    танков – 762 единицы;
    боевых бронированных машин – 1982 единицы;
    артиллерийских систем – 371 единица;
    РСЗО – 125 единиц;
    средства ПВО – 66 единиц;
    самолетов – 163 единицы;
    вертолетов – 145 единиц;
    автомобильной техники – 1 458 единиц;
    корабли/катера – 8 единиц;
    цистерн из ГСМ – 76 единиц;
    БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
    специальная техника – 26 единиц;
    пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что информация о точном количестве потерь техники и живой силы Российской Федерации уточняется. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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