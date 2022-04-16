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Факти / Україна / Суспільство

Ліквідовано понад 20 тис. військових і знищено 163 літаки: Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ліквідовано понад 20 тис. військових і знищено 163 літаки: Генштаб ЗСУ про втрати РФ

Російська Федерація зазнає значні збитки у повномасштабній війні проти України. Лише за цей час РФ втратила понад 20,1 тис. особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили 762 ворожі танки та 163 літаки.

Втрати російської армії на 16 квітня

  • особового складу – близько 20 100 осіб;
    танків ‒ 762 одиниці;
    бойових броньованих машин ‒ 1982 одиниці;
    артилерійських систем – 371 одиниця;
    РСЗВ – 125 одиниць;
    засоби ППО – 66 одиниць;
    літаків – 163 одиниці;
    гелікоптерів – 145 одиниць;
    автомобільної техніки – 1 458 одиниць;
    кораблі /катери – 8 одиниць;
    цистерн з ПММ – 76 одиниць;
    БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;
    спеціальна техніка – 26 одиниць;
    пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що інформація про точну кількість втрат техніки та живої сили Російської Федерації уточнюється. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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