Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина / Общество

Минкульт зафиксировал более 200 военных преступлений против культурного наследия Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Минкульт зафиксировал более 200 военных преступлений против культурного наследия Украины

На сегодняшний день из-за захватнических действий российской армии в Украине разрушены многочисленные памятники архитектуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В настоящее время зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений Российской Федерации против культурного наследия в Украине. Но эти данные не окончательны, ведь почти невозможно получить информацию с временно оккупированных территорий и зон, где идут бои.

Отметим, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года.

– В результате действий российской армии на территории нашего государства разрушены многочисленные памятники архитектуры. В их числе церкви, мечети, синагоги, театры, памятники, библиотеки, музеи. Изувечены целые города – Чернигов, Сумы, Харьков, Мариуполь… Все, что мы так бережем и любим, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство культуры проводит сбор доказательной базы преступлений оккупантов для дальнейшего ее использования в Международном уголовном суде в Гааге.

Ранее Украинский культурный фонд запустил интерактивную Карту культурных потерь, где отображаются частично поврежденные или полностью уничтоженные россиянами памятники и объекты.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Минкульт

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка