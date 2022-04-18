На сегодняшний день из-за захватнических действий российской армии в Украине разрушены многочисленные памятники архитектуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

В настоящее время зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений Российской Федерации против культурного наследия в Украине. Но эти данные не окончательны, ведь почти невозможно получить информацию с временно оккупированных территорий и зон, где идут бои.

Отметим, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года.

– В результате действий российской армии на территории нашего государства разрушены многочисленные памятники архитектуры. В их числе церкви, мечети, синагоги, театры, памятники, библиотеки, музеи. Изувечены целые города – Чернигов, Сумы, Харьков, Мариуполь… Все, что мы так бережем и любим, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство культуры проводит сбор доказательной базы преступлений оккупантов для дальнейшего ее использования в Международном уголовном суде в Гааге.

Ранее Украинский культурный фонд запустил интерактивную Карту культурных потерь, где отображаются частично поврежденные или полностью уничтоженные россиянами памятники и объекты.