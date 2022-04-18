На сьогодні через загарбницькі дії російської армії в Україні зруйновані численні пам’ятки архітектури.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Наразі зафіксовано понад 200 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини в Україні. Але ці дані не є остаточними, адже майже неможливо отримати інформацію з тимчасово окупованих територій та зон, де йдуть бої.

Зазначимо, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.

– Унаслідок дій російської армії на території нашої держави зруйновано численні пам’ятки архітектури. Серед них церкви, мечеті, синагоги, театри, пам’ятники, бібліотеки, музеї. Понівечені цілі міста – Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь… Все, що ми так бережемо і любимо, – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Міністерство культури проводить збір доказової бази злочинів окупантів для подальшого її використання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Раніше Український культурний фонд запустив інтерактивну Мапу культурних втрат, де будуть показувати частково пошкоджені або повністю знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.