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Факти / Україна / Суспільство

Мінкульт зафіксував понад 200 воєнних злочинів проти культурної спадщини України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Мінкульт зафіксував понад 200 воєнних злочинів проти культурної спадщини України

На сьогодні через загарбницькі дії російської армії в Україні зруйновані численні пам’ятки архітектури.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Наразі зафіксовано понад 200 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини в Україні. Але ці дані не є остаточними, адже майже неможливо отримати інформацію з тимчасово окупованих територій та зон, де йдуть бої.

Зазначимо, що руйнування об’єктів культурної спадщини є воєнним злочином за Гаазькою конвенцією 1954 року.

– Унаслідок дій російської армії на території нашої держави зруйновано численні пам’ятки архітектури. Серед них церкви, мечеті, синагоги, театри, пам’ятники, бібліотеки, музеї. Понівечені цілі міста – Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь… Все, що ми так бережемо і любимо, – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Міністерство культури проводить збір доказової бази злочинів окупантів для подальшого її використання в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Раніше Український культурний фонд запустив інтерактивну Мапу культурних втрат, де будуть показувати частково пошкоджені або повністю знищені росіянами пам’ятники та об’єкти.

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Джерело: Мінкульт

Фото: Pixabay

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