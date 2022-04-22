Радуются украинскому плену: принудительно мобилизованные в “ЛДНР” считают себя рабами РФ

Мобилизированные мужчины в так называемых ЛНР и ДНР считают себя рабами Российской Федерации и радуются тому, что смогли попасть в украинский плен. Об этом говорится в рассказе очередного пленника на новой видеозаписи Службы безопасности Украины.

По словам вражеского солдата, он чувствует себя рабом для страны-агрессора и подбирает за ней остатки мусора.

— Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки, – убежден мобилизованный мужчина.

Его насильственно мобилизовали и привезли в месторасположение российских войск под Сумами. Офицеры РФ использовали их для копания окопов, а в свободное время “воспитывали” по всем законам дедовщины.

– Когда мы были в лесу, российскому командиру не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двух человек и сказал, чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окопе и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят, – убежден мужчина.

В плену мужчина сохранил жизнь и спасся от травли “асвабадителей”, хотя за свое участие в этой кровавой войне Российской Федерации против Украины ему еще предстоит ответить, считают в СБУ.