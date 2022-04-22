Радіють українському полону: примусово мобілізовані у “ЛДНР” вважають себе рабами РФ

Мобілізовані чоловіки у так званих ЛНР та ДНР вважають себе рабами Російської Федерації та радіють тому, що змогли потрапити живими до українського полону. Про це йдеться у розповіді чергового полоненого на новому відеозаписі Служби безпеки України.

За словами ворожого солдата, він почувається рабом для країни-агресора та підбирає за нею залишки сміття.

– Ми неначе раби для Росії. Копаємо для них окопи, підбираємо за ними недоїдки, – переконаний мобілізований чоловік.

Його насильно мобілізували та привезли до місцерозташування російських військ під Сумами. Офіцери РФ використовували їх для копання окопів, а у вільний час “виховували” за всіма законами дідівщини.

– Коли ми були у лісі, російському командиру не сподобалося, що всі пішли вечеряти. Він одного хлопця штовхнув та почав біля голови стріляти. А іншого знайшов, так взяв двох людей і сказав, щоб його закопали. Роздягнув, закопав до шиї в окопі та почав стріляти біля голови. Було видно, що наші життя для них нічого не варті, – переконаний чоловік.

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування “асвабадітєлєй”, хоча за свою участь у цій кривавій війні Російської Федерації проти України йому ще доведеться відповісти, вважають у СБУ.