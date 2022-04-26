Более тысячи километров за два дня преодолел 84-летний Валентин Платов из запорожского поселка Степное на своем автомобиле, чтобы троих внуков, сына и невестку, а еще собачку вывезти в безопасный Ивано-Франковск. Известным на весь мир дедушка стал, когда в центре для переселенцев в Запорожье он убаюкивал свою полугодовую внучку Беллу.

— Одну войну пережил, голодовку пережил, я все пережил, и это переживу, — говорит Валентин Платов. — Дети, они такие дети – одни молчат, пока научатся говорить, то и старость придет. Остальные с детства кричат, — говорит и смотрит на маленькую Изабеллу. Дома полугодовалую малышку называют Белла. Она похожа на дедушку как две капли воды.

Именно Беллу дедушка Валентин убаюкивал в центре для переселенцев в Запорожье. Трогательное видео старика с младенцем на руках облетело весь мир. Дедушке такая популярность безразлична.

— Васильевский район, село Степное. Ну да, по-украински “Стэповэ”. Там родились, там выросли и там нас чуть не поубивало, — несмотря на страшные воспоминания, при упоминании о родном селе мужчина улыбается.

Оно в 50 км от Запорожья. Но возвращаться большой семье некуда.

Женщина скончалась, в доме дедушка Валентин остался один. Совсем рядом жил сын Юрий с невесткой Машей и тремя детьми: кроме полугодовалой Беллы есть еще Ксеня, ей четыре года, и двухлетний Артур.

Дедушка и молодые Платовы жили рядом – на расстоянии семи минут.

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— Наш дом находится на самой трассе. Еще и на повороте. Будут перебрасывать войска и будут стрелять. Я сразу говорил жене о том, что нам с детьми нужно переезжать, — приобщается к разговору 43-летний сын Юрий. О родном доме он до сих пор рассказывает в настоящем времени.

Больше всего обоих мужчин поразила смерть соседки.

— Это ужасно. Мгновенная смерть у нее была. Ногу оторвало, голову пробило. Человека нет, изрешетило полностью. И дом тоже изрешетило. У нас дом на две семьи был, — говорит Юрий.

После разрушения их дома, малышей перевезли к дедушке, потому что у него был подвал. Но на следующий день их новое жилье тоже разрушили снаряды.

— Изрубили его, как решето сделали. Окна побило. Сволок перерезало осколком пополам. И в печку осколок залетел. Стоял рядом трактор у нас. Но так нашпиговало его, одни дыры остались. В металле, — дедушка сожалеет о разрушенном доме и тракторе, так как всю жизнь работал на поле.

Русские в Степное не заходили, боялись, чтобы местные на телефон не снимали их технику. Прятались в оврагах и балках и расстреливали село.

— Захочешь жить – выживешь. Три дня полностью в подвале просидели, потому что стреляли беспощадно. И еще Белла приболела. А потом решили, что мина прилетит не прилетит, а от болячек в холодном подвале большие проблемы, – говорит мужчина и добавляет, что именно тогда многодетная семья решилась на побег.

Боялись страшно, потому что рашисты людей из села выпускали только пешком. Машины расстреливали, селян грабили и осаждали. Дом изрешетил очередной снаряд. Маленькая Белла сильно заболела. И семья решила – нужно бежать.

— Мы так спешили. Так нас провожали солдаты. Что брать? Хватали что попало, чтобы только детям было переодеться и все, — вспоминает дедушка Валентин. – А что в машину бросишь? Маленькая машинка. Ничего. Захватили детей, сами сели и поперли.

Из Степного в Запорожье бежали двумя семьями. Чтобы рашисты авто не расстреляли, спасались объездными дорогами. Машина сломалась, их тащили.

Кроме детей вывозили еще собачку и кошку с двумя котятами. Кошечку в центре для переселенцев в Запорожье попросила беженка из Мариуполя. Девушка потеряла родителей и очень хотела о ком-то заботиться.

Авто волонтеры отремонтировали. И 84-летний дедушка двое суток ехал за рулем, чтобы вывезти всех в безопасное место.

Во Франковске две недели семья жила в церковном приюте, спали на полу. Несколько дней назад переехали в квартиру. Однокомнатная, но уютная. Собственный дом бесплатно предложил военный, который сейчас на передовой.

— Там месяц шла война. Сколько там подбитых БТРов. Я сам на дороге выбрасывал “лимонки”, потому что кто-то будет идти, или еще что-то, чтобы не было их. Это все соберется? Остававшиеся снаряды, они ведь тоже не все взрываются. И еще растяжки на каждом огороде, — на вопрос, будут ли возвращаться домой, отвечает сын Юрий.

Неразорванные снаряды, заминированные дороги, растяжки на огородах – все это осталось в родном Степном. Старый отец и сын понимают, что в родное село больше не вернутся. Будут искать дом в Прикарпатье. Им помогают небезразличные. Уже собрали более 200 тыс. грн. Чтобы купить дом – денег пока мало. Но эта война доказывает, люди сплачиваются, отдают последнее, и чудеса случаются.