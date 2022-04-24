В городе Рубежное (Луганская область) украинские военные спасли двоих детей, которые в течение недели жили без присмотра взрослых под постоянными обстрелами российских войск.

4-летний Михаил и его старший брат Джейсон жили одни в доме и пытались готовить. Как рассказал журналистам Джейсон, их мама еще неделю тому назад ушла в город и не вернулась, и связи с ней нет.

Детей подкармливали соседи, а спасли украинские военнослужащие, которые эвакуировали мальчиков в больницу Северодонецка.

– Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. “Прилетит” в дом, завалит, никто вас не вытащит, — рассказал о спасении старший мальчик.

По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, мальчиков обнаружили и спасли бойцы Национальной гвардии, которые патрулировали улицы Рубежного.

— Взрослых с ними не было, по их словам – мать исчезла. Военные перевезли детей в Северодонецкую больницу, их накормили, психологи поработали с детьми, — отметил он.

Сейчас мальчиков передали отцу, который находится в Полтаве. Судьба матери детей пока неизвестна.

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По информации Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 24 апреля из-за полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 213 детей и более 389 ранены.

В частности, 23 апреля в результате ракетного удара российских войск по жилому кварталу в Одессе погибла мать с 3-месячным ребенком. Кроме того, 23 апреля стало известно о смерти двух девочек в Мариуполе – юных актрис Донецкого областного драматического театра.

Источник: Общественное, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай