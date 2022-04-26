По 6 500 грн смогут получить еще 300 тыс. украинцев – Шмыгаль

На заседании Кабмина 26 апреля принято решение о выделении дополнительных 2 млрд грн, что позволит выплатить по 6,5 тыс. грн помощи еще более 300 тыс. граждан.

Об этом сообщил в соцсети премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что в рамках программы єПідтримка государство уже выплатило помощь 3,6 млн украинцев.

– На эту программу мы направили более 23 млрд грн, однако часть людей, которые подавались на помощь в последние дни, пока не получили свои выплаты, – объяснил Шмыгаль.

Заявки на получение единовременной помощи в рамках єПідтримки принимались до 31 марта.

Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп в населенных пунктах, где активно ведутся боевые действия.

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Эти средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или переводить на другие карточки.