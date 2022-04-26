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Факти / Україна / Суспільство

По 6 500 грн зможуть отримати ще 300 тис. українців – Шмигаль

Валентина Летяк редакторка стрічки
Денис Шмигаль

На засіданні Кабміну 26 квітня ухвалено рішення про виділення додаткових 2 млрд грн, що дозволить виплатити по 6,5 тис. грн допомоги ще понад 300 тис. громадян.

Про це повідомив у соцмережі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що в рамках програми єПідтримка держава вже виплатила допомогу 3,6 млн українців.

– На цю програму ми спрямували більш як 23 млрд грн, проте частина людей, що подавалася на допомогу в останні дні, поки що не отримала свої виплати, – пояснив Шмигаль.

Заявки на отримання одноразової допомоги в рамках єПідтримка приймалися до 31 березня.

Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких оплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп у населених пунктах, де активно ведуться бойові дії.

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Ці кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переводити на інші картки.

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Фото: Урядовий портал

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