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Факты / Украина / Общество

Зверства в Буче: объявлены подозрения первым 10 военным РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Російські солдати, які були в Бучі

Прокуратура объявила подозрение первым 10 военным 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС России, которые причастны к пыткам населения в Буче под Киевом. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

– Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания “гвардейской”. Благодарность от президента за “массовый героизм”, а на языке цивилизованного мира, за военные преступления, — это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат, – написала она в соцсети.

Венедиктова также назвала фамилии военных преступников, которым объявлены подозрения, и показала их фото:

  1. младший сержант Вячеслав Лаврентьев;
  2. рядовой Григорий Нарышкин;
  3. рядовой Василий Князев;
  4. ефрейтор Семен Мальцев;
  5. рядовой Сергей Пескарев;
  6. рядовой Альберт Раднаев;
  7. ефрейтор Михаил Кашин;
  8. ефрейтор Андрей Бизяев;
  9. ефрейтор Дмитрий Сергиенко;
  10. сержант Никита Акимов.

По данным следствия, во время оккупации Бучи именно эти российские военные захватывали в заложники мирных жителей, морили голодом, держали их на коленях со связанными руками, издевались и избивали.

Генпрокурор говорит, что кулаками и прикладами оружия у людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороне.

– Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военные первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и “трофейную” бытовую технику, — уточнила она.

По ее словам, роль и участие каждого в этих преступлениях установлено следственным путем, и сейчас их проверяют на причастность и к убийствам в Буче.

Поэтому Венедиктова просит очевидцев, если они опознали этих солдат, присылать доказательства на сайт https://warcrimes.gov.ua/, или обращаться напрямую в прокуратуру.

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Недавно руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что они выяснили имена российских военных, совершавших зверства в Буче.

По его словам, речь идет о командирах отделений и военных 64 мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации.

Фото: Ірина Венедіктова

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