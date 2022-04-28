Зверства в Буче: объявлены подозрения первым 10 военным РФ

Прокуратура объявила подозрение первым 10 военным 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС России, которые причастны к пыткам населения в Буче под Киевом. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

– Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск ВС РФ Путин отметил присвоением почетного звания “гвардейской”. Благодарность от президента за “массовый героизм”, а на языке цивилизованного мира, за военные преступления, — это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат, – написала она в соцсети.

Венедиктова также назвала фамилии военных преступников, которым объявлены подозрения, и показала их фото:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев; рядовой Григорий Нарышкин; рядовой Василий Князев; ефрейтор Семен Мальцев; рядовой Сергей Пескарев; рядовой Альберт Раднаев; ефрейтор Михаил Кашин; ефрейтор Андрей Бизяев; ефрейтор Дмитрий Сергиенко; сержант Никита Акимов.

По данным следствия, во время оккупации Бучи именно эти российские военные захватывали в заложники мирных жителей, морили голодом, держали их на коленях со связанными руками, издевались и избивали.

Генпрокурор говорит, что кулаками и прикладами оружия у людей выбивали информацию о расположении ВСУ и теробороне.

– Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Есть доказательства, что, конечно, и эти военные первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и “трофейную” бытовую технику, — уточнила она.

По ее словам, роль и участие каждого в этих преступлениях установлено следственным путем, и сейчас их проверяют на причастность и к убийствам в Буче.

Поэтому Венедиктова просит очевидцев, если они опознали этих солдат, присылать доказательства на сайт https://warcrimes.gov.ua/, или обращаться напрямую в прокуратуру.

Related video

Недавно руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что они выяснили имена российских военных, совершавших зверства в Буче.

По его словам, речь идет о командирах отделений и военных 64 мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации.

Фото: Ірина Венедіктова