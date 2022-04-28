Звірства в Бучі: оголошено підозри першим 10 військовим РФ

Прокуратура оголосила підозру першим 10 військовим 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС Росії, які причетні до катувань населення в Бучі під Києвом. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

– Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання “гвардійської”. Подяка від президента за “масовий героїзм”, а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, – це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдатів, – написала вона у соцмережі.

Венедіктова також назвала прізвища воєнних злочинців, яким оголошено підозри, та показала їхні фото:

молодший сержант В’ячеслав Лаврентьєв; рядовий Григорій Наришкін; рядовий Василь Князєв; єфрейтор Семен Мальцев; рядовий Сергій Пєскарьов; рядовий Альберт Раднаєв; єфрейтор Михайло Кашин; єфрейтор Андрій Бізяєв; єфрейтор Дмитро Сергієнко; сержант Нікіта Акімов.

За даними слідства, під час окупації Бучі саме ці російські військові захоплювали у заручники мирних жителів, морили голодом, тримали їх на колінах зі зв’язаними руками, знущались і били.

Генпрокурор каже, що кулаками та прикладами зброї у людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони.

– Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку. Маємо докази, що, звісно ж, і ці військові першої в світі армії мародерів грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і “трофейну” побутову техніку, – уточнила вона.

За її словами, роль і участь кожного у цих злочинах встановлена слідчим шляхом, і зараз їх перевіряють на причетність і до вбивств у Бучі.

Тому Венедіктова просить очевидців, якщо вони впізнали цих солдатів, надсилати докази на сайт https://warcrimes.gov.ua/, або звертатися безпосередньо до прокуратури.

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Нещодавно керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко повідомив, що вони з’ясували імена російських військових, які вчинили звірства у Бучі.

За його словами, йдеться про командирів відділень та військових 64 мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Російської Федерації.

Фото: Ірина Венедіктова