Морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов, ставший автором известной и вдохновляющей украинцев фразы о “русском корабле”, недавно вернулся из плена. По его мнению, если бы в российском плену оккупанты узнали, что он сказал эту фразу, то не смог бы вернуться.

По словам украинского военнослужащего, когда началось наступление, они находились на острове Змеиный в Черном море. Утром появился российский корабль, экипаж которого включил свою знаменитую запись, что “нужно сдаться”.

– Нас было там много. Когда именно эта фраза прозвучала – не могу подробно рассказать. Было паническое движение, поэтому даже не скажу, в какой момент это произошло. Прибыл морской десант, они включили свою знаменитую запись о том, что мы должны сдаться, потому что нас будут бомбить, — рассказал военный.

По его словам, российские военные обращались с ними хуже, чем с собаками: морально давили, осуществляли физическую и психологическую пытку, а еще переодевали в “робу” заключенных.

– Мы не знали, что происходит в Украине. Нам рассказывали, что Киев и другие города уже захвачены, что нет смысла возвращаться, а если вернемся – нас примут очень плохо, — подчеркнул Роман Грибов.

Украинский военный объяснил, что о легендарности своей фразы он узнал не сразу. Роман считает, что сначала было неловко: он простой человек, которому вдруг досталось много внимания украинцев.

— От человека, занимавшегося обменом, я услышал: вы знаете, что вы автор легендарной фразы?. Поначалу не понял, о чем это. Уже когда подъезжал ближе, понял.

Он отметил, что российские военные, захватившие его с сослуживцами у плена, не знали, кто сказал эту фразу. Но это к лучшему, считает Роман.

Related video

– Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся. Я готов идти дальше. За нами – правда и победа. Мы очень сильный народ и никакие рашисты не смогут сюда влезть, – убежден украинский морской пехотинец.

Источник: Суспільне новини

Фото: Укрпочта