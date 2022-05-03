Морський піхотинець з Черкаської області Роман Грибов, який став автором відомої та надихаючої українців фрази про “русскій корабль”, нещодавно повернувся з полону. На його думку, якби у російському полоні окупанти дізналися, що він сказав цю фразу, то не зміг би повернутися.

За словами українського військовослужбовця, коли почався наступ, вони перебували на острові Зміїний у Чорному морі. Вранці з’явився російський корабель, екіпаж якого включив свій знаменитий запис, що “потрібно здатися”.

– Нас було там багато. Коли саме ця фраза прозвучала – не можу детально розповісти. Був панічний рух, тому навіть не скажу, в який момент це сталося. Прибув морський десант, вони включили свій знаменитий запис про те, що ми повинні здатися, бо нас будуть бомбардувати, – розповів військовий.

За його словами, російські військові поводилися з ними гірше, ніж із собаками: морально тиснули, здійснювали фізичні та психологічні тортури, а ще перевдягали у “робу” в’язнів.

– Ми не знали, що відбувається в Україні. Нам розповідали, що Київ та інші міста вже захоплено, що немає сенсу повертатися, а якщо повернемося – нас приймуть дуже погано, – наголосив Роман Грибов.

Український військовий пояснив, що про легендарність своєї фрази він дізнався не одразу. Роман вважає, що спочатку було ніяково: він проста людина, якій раптом дісталося багато уваги українців.

– Від людини, яка займалася обміном, я почув: ви знаєте, що ви автор легендарної фрази?». Спочатку не зрозумів, про що це. Уже коли під’їжджав ближче до дому, зрозумів.

Він зазначив, що російська військові, які захопили його з товаришами по службі у полону, не знали, хто сказав цю фразу. Але це на краще, вважає Роман.

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– Вони не знали, хто це сказав. І це добре, бо, думаю, зі мною не гарно поводилися б у такому випадку. Додому я не повернувся б. Я готовий йти далі. За нами правда і перемога. Ми дуже сильний народ і ніякі рашисти не зможуть сюди влізти, – переконаний український морський піхотинець.

Джерело: Суспільне новини

Фото: Укрпошта