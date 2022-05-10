На Азовстали остается более 100 человек – глава Донецкой ОВА

На территории завода Азовсталь в Мариуполе до сих пор может находиться более 100 мирных жителей Украины. В общей сложности в городе остается до 100 тыс. людей. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— На Азовстали еще больше сотни гражданских точно осталось, — подчеркнул глава Донецкой ОВА.

По словам Павла Кириленко, всего в Мариуполе остается до 100 тыс. жителей. По его мнению, достаточно сложно сказать, кто из этих граждан хочет выехать из региона.

Глава Донецкой ОВА прокомментировал информацию о возобновлении обстрелов Азовстали со стороны российских военных. Он уверен, что вражеская авиация и артиллерия работают почти постоянно.

— Проще сказать, когда там обстрелов не происходит, чем когда они происходят. Авиация и артиллерия там работают практически постоянно. Остановки и затишье – это когда проходят эвакуационные мероприятия либо из самой Азовстали, либо вблизи идет эвакуация местных мирных жителей, — отметил Павел Кириленко.

В субботу, 7 мая, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали.