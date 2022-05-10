На Азовсталі залишається понад 100 людей – глава Донецької ОВА

На території заводу Азовсталь у Маріуполі досі може перебувати понад 100 мирних жителів України. Загалом у місті залишається до 100 тис. місцевих мешканців. Про це заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– На Азовсталі ще більше сотні цивільних точно лишилося, – наголосив глава Донецької ОВА.

За словами Павла Кириленка, загалом у Маріуполі залишається до 100 тис. мешканців. На його думку, доволі складно сказати, хто з цих громадян має бажання виїхати з регіону.

Глава Донецької ОВА прокоментував інформацію про поновлення обстрілів Азовсталі з боку російських військових. Він переконаний, що ворожа авіація та артилерія працюють майже постійно.

– Простіше сказати, коли там обстрілів не відбувається, ніж коли вони відбуваються. Авіація та артилерія працюють там практично постійно. Зупинки та затишшя – це коли відбуваються евакуаційні заходи або з самої Азовсталі, або поблизу триває евакуація місцевих мирних мешканців, – зазначив Павло Кириленко.

У суботу, 7 травня, віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок, дітей та людей похилого віку з території заводу Азовсталь у Маріуполі евакуювали.