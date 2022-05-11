Украинская армия в Харьковской области почти вытеснила оккупантов к границе РФ — ISW

Украинские силы обороны продлили контрнаступление на севере Харькова, успешно оттесняя оккупационные войска к границе РФ. Об этом говорится в своде Института изучения войны 10 мая.

Отмечается, что украинские войска освободили несколько городов к северу от Харькова и продолжили продвижение к северу от недавно освобожденного Старого Салтова.

Сообщается, что российские войска из-под Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление этого контрнаступления и остановить дальнейшее продвижение на север к российской границе.

— Украинское контрнаступление, вероятно, будет продолжать отвлекать российские войска и ресурсы от развертывания на другие направления продвижения, где боевые действия также успешно тормозятся украинской обороной, — говорится в сводке.

Эксперты также прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ остановят атаки российской артиллерии на северо-восточные окраины Харькова и потенциально позволят украинским защитникам атаковать российский тыл.

Также отмечается, что Минобороны Беларуси ужесточило свои ложные заявления о подготовке США и НАТО к нападению на Беларусь, объявив о начале второго этапа военных учений. Тем не менее, эксперты отмечают, что Беларусь вряд ли присоединится к войне в Украине.

6 мая Институт изучения войны в своем своде подчеркивал, что украинское контрнаступление под Харьковом может вывести из строя российские силы на северо-востоке от Харькова и, вероятно, заставит российские силы решить, укреплять ли позиции у Харькова, или рискнуть потерять большую часть или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии города.

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Фото: Институт изучения войны