Українська армія на Харківщині майже витіснила окупантів до кордону РФ – ISW

Українські сили оборони продовжили контрнаступ на півночі Харкова, успішно відтісняючи окупаційні війська до кордону РФ. Про це йдеться у зведенні 10 травня Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські війська звільнили кілька міст на північ від Харкова та продовжили просування на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова.

Повідомляється, що російські війська з-під Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск цього контрнаступу та зупинити подальше просування на північ до російського кордону.

— Український контрнаступ, ймовірно, продовжуватиме відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки просування, де бойові дії так само успішно гальмуються українською обороною, – йдеться у зведенні.

Експерти також прогнозують, що контрнаступальні дії ЗСУ зупинять атаки російської артилерії на північно-східні околиці Харкова та потенційно дозволять українським захисникам атакувати російський тил.

Також зазначається, що Міноборони Білорусі посилило свої неправдиві заяви про підготовку США та НАТО до нападу на Білорусь, оголосивши про початок другого етапу військових навчань. Проте експерти зазначають, що Білорусь навряд чи приєднається до війни в Україні.

6 травня Інститут вивчення війни у своєму зведенні наголошував, що український контрнаступ під Харковом може вивести з ладу російські сили на північному сході від Харкова і, ймовірно, змусить російські сили вирішити, чи зміцнювати позиції біля Харкова, чи ризикнути втратити більшу частину або й усі свої позиції в межах досяжності артилерії міста.

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Фото: Інститут вивчення війни