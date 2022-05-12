Президент Владимир Зеленский в своем обращении поблагодарил США за поддержку. В частности, он отметил, что Палата представителей Конгресса США уже проголосовала за предоставление Украине $40 млрд помощи. В настоящее время эту инициативу должен поддержать Сенат.

— Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Около $40 млрд. Скоро состоится и второе голосование – в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу, – сообщил президент Украины.

Эти средства пойдут на усиление защиты нашей страны, расследование военных преступлений РФ, поддержку дипловамии.

Вторым очень важным моментом Зеленский назвал предоставление Украине ленд-лиза.

— Лэнд-Лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от США для Британии и СССР кардинально изменила расстановку сил в Европе. И это не случайность, что новый закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм, – заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, ленд-лиз позволит без лишней бюрократии предоставлять современное вооружение.

Кроме того, Владимир Зеленский упомянул коллаборантов, подыгрывающих оккупантам на нашей земле.

— Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической глупости, как характеризовался этот их уровень еще в Собачьем сердце. Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит, — подчеркнул президент.