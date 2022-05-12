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Факти / Україна / Суспільство

Їх рівень описано у Собачому серці: Зеленський про колаборантів, ленд-ліз і $40 млрд від США

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував США за підтримку. Зокрема він зазначив, що Палата представників Конгресу США вже проголосувала за надання Україні $40 млрд допомоги. Нині цю ініціативу повинен підтримати Сенат.

– Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії. Майже на $40 млрд. Скоро відбудеться й друге голосування – у Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену й набуде чинності, – повідомив президент України.

Ці кошти підуть на посилення захисту нашої країни, розсоідування воєнних злочинів РФ, підтримку дипловамії.

Другим дуже важливим моментов Зеленський назвав надання Україні ленд-лізу.

– Ленд-ліз був однією з ключових передумов перемоги союзників у Другій світовій війні. Допомога за ленд-лізом від США для Британії та СРСР кардинально змінила розстановку сил у Європі. І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм, – заявив Володимир Зеленський.

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За словами українського лідера, ленд-ліз дозволить без зайвої бюрократії надавати сучасне озброєння.

Крім того, Володимир Зеленський згадав про колаборантів, які підіграють окупантам на нашій землі.

Зараз дивляться

– Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі як колаборантів, роблять заяви космічного масштабу і космічної ж дурості, як характеризувався цей їхній рівень ще в Собачому серці. Але хай там що роблять окупанти, це нічого не означає, – наголосив президент.

 

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