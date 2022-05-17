Из Азовстали начали эвакуировать защитников Мариуполя. 53 тяжелораненых военных транспортировали в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске.
Еще 211 украинских военных вывезли в Оленевку, где они будут ждать обмена.
Об этом заявив в Генеральном штабе ВСУ.
Также в сети появилось видео с эвакуационными автобусами, в которых пребывают наши защитники.
— По поводу защитников, которые до сих пор остаются на территории Азовстали, совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению, — заявила советница главы Минобороны Украины Анна Маляр.
Она подчеркнула, что защитники Мариуполя поставленные командованием задачи выполнили в полном объеме. Благодаря их самоотверженному сопротивлению украинская армия получила необходимое время.
— Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме, – отметила Анна Маляр.