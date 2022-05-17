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Факты / Украина / Общество

Эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали – первое видео

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали – первое видео

Из Азовстали начали эвакуировать защитников Мариуполя. 53 тяжелораненых военных транспортировали в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске.

Еще 211 украинских военных вывезли в Оленевку, где они будут ждать обмена.

Об этом заявив в Генеральном штабе ВСУ.

Также в сети появилось видео с эвакуационными автобусами, в которых пребывают наши защитники.

— По поводу защитников, которые до сих пор остаются на территории Азовстали, совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению, — заявила советница главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что защитники Мариуполя поставленные командованием задачи выполнили в полном объеме. Благодаря их самоотверженному сопротивлению украинская армия получила необходимое время.

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— Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров. Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме, – отметила Анна Маляр.

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