Із Азовсталі почали евакуювати захисників Маріуполя. 53 важкопоранених військових транспортували до медустанови в підконтрольному “ДНР” Новоазовську.
Ще 211 українських військових вивезли до Оленівки, де вони чекатимуть обміну.
Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також у мережі з’явилося відео з евакуаційними автобусами, де перебувають наші захисники.
– Щодо оборонців, які досі залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку, – заявила радниця очільника Міноборони України Ганна Маляр.
Вона наголосила, що оборонці Маріуполя поставлені командуванням завдання виконали у повному обсязі. Завдяки їх самовідданому супротиву українська армія отримала неохідний час.
– Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – зазначила Ганна Маляр.