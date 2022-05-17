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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація захисників Маріуполя із Азовсталі – перше відео

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Евакуація захисників Маріуполя із Азовсталі – перше відео

Із Азовсталі почали евакуювати захисників Маріуполя. 53 важкопоранених військових транспортували до медустанови в підконтрольному “ДНР” Новоазовську.

Ще 211 українських військових вивезли до Оленівки, де вони чекатимуть обміну.

Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також у мережі з’явилося відео з евакуаційними автобусами, де перебувають наші захисники.

– Щодо оборонців, які досі залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вище названних відомств проводяться заходи з порятунку, – заявила радниця очільника Міноборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що оборонці Маріуполя поставлені командуванням завдання виконали у повному обсязі. Завдяки їх самовідданому супротиву українська армія отримала неохідний час.

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– Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі, – зазначила Ганна Маляр.

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