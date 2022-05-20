Май, 20 в 17:09

Переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией не завершились, а временно приостановились. Они могут восстановиться в любой день и перейти в конструктивное русло, если Российская Федерация снизит давление на свою элиту.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Кремль неадекватно оценивает ситуацию, в которой оказался. У России были агрессивные планы против Украины, которые завершились поражением.

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— Российская Федерация, к большому сожалению, неадекватно оценивает ситуацию, в которой она оказалась как страна. Они имели какие-то определенные планы, эти планы завершились у них поражением, ситуативным поражением безусловно. Они сегодня находятся под большим санкционным давлением. Но все равно российская пропаганда продолжает создавать иллюзию, что у них якобы есть шансы поставить всех на колени. Они уже убедили себя в том, что воюют не с Украиной, а со всеми странами НАТО сразу. Для этого они делают еще ставку на боевые действия на Востоке нашей страны. Они считают, что они могут получить определенные тактические победы, которые позволяют им диктовать условия в переговорном процессе. Далее они (РФ, – Ред.) попытаются создать победу вокруг Херсона, якобы здесь будем делать еще один криминальный анклав, добавим его в Крым и так далее. Такое давление на наше общество, — заметил советник главы Офиса президента.

По его словам, Кремль начинает возвращаться к требованиям, которые Российская Федерация выдвигала в начале полномасштабного вторжения в Украину. Подоляк убежден, что Россия не оценивает объективно свои возможности.

– К тому же начали немного просыпаться, скажем так, лоббистские группы в Европе. Они же никуда и не исчезали, но они притихли, увидев этот ужас, который Россия совершила в Украине. Но они начали просыпаться, они начинают говорить. Даже на определенном уровне от европейских лидеров появляются такие фразы: давайте Украина пойдет на какие-то уступки, чтобы Путин сохранил лицо. К огорчению, это создает иллюзию у Российской Федерации, что они все еще доминируют в процессе, еще имеют определенные шансы на войне. Они снова возвращаются к требованиям, которые выдвигали в самом начале так называемой своей “спецоперации”. А это наносит очень плохую тональность переговорному процессу. Если одна сторона необъективно смотрит на себя и оценивает свои возможности, то, безусловно, она не будет разговаривать так, как нужно для переговорного процесса, — считает советник главы Офиса президента.

Михаил Подоляк отметил, что после зверств российской армии против мирных жителей в Киевской области переговоры с РФ очень усложнились.