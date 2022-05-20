Травень, 20 в 17:09

Переговори між Україною та країною-агресором Росією не завершились, а тимчасово призупинилися. Вони можуть відновитися у будь-який день та перейти в конструктивне русло, якщо Російська Федерація знизить пропагандистський тиск на свою еліту.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що Кремль неадекватно оцінює ситуацію, в якій опинився. Росія мала агресивні плани проти України, які завершились поразкою.

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– Російська Федерація, на превеликий жаль, неадекватно оцінює ситуацію, в якій вона опинилася, як країна. Вони мали якісь певні плани, ці плани завершилось у них поразкою, ситуативною поразкою безумовно. Вони сьогодні перебувають під великим санкційним тиском. Але все одно російська пропаганда продовжує створювати ілюзію, що у них начебто є шанси поставити всіх на коліна. Вони себе вже впевнили в тому, що воюють не з Україною, а зі всіма країнами НАТО одразу. І тому вони роблять ще ставку на бойові дії на Сході нашої країни. Вони вважають, що можуть отримати певні тактичні перемоги, які дозволяють їм диктувати умови у переговорному процесі. Далі вони (РФ, – Ред.) спробують створити перемогу навколо Херсона, типу тут будемо робити ще один кримінальний анклав, додамо його до Криму і таке інше. Отакий тиск на наше суспільство, – зауважив радник глави Офісу президента.

За його словами, Кремль починає повертатися до вимог, які Російська Федерація висувала на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Подоляк переконаний, що Росія не оцінює об’єктивно свої можливості.

– До того ж почали трохи прокидатися, скажімо так, лобістські групи в Європі. Вони ж нікуди й не зникали, але вони притихли, коли побачили цей жах, який Росія вчинила в Україні. Але вони почали прокидатись, вони починають говорити. Навіть на певному рівні від європейських лідерів з’являються такі фрази, мовляв, давайте Україна піде на якісь поступки, щоб Путін зберіг обличчя. На жаль, це створює ілюзію у Російській Федерації, що вони все ще домінують у процесі, що вони ще мають певні шанси у війні. Вони знову повертаються до тих вимог, які висували на самому початку так званої своєї “спецоперації”. А це завдає дуже погану тональність переговорного процесу. Якщо одна сторона необ’єктивно дивиться на себе та оцінює свої можливості, то безумовно, вона не розмовлятиме так, як потрібно для переговорного процесу, – вважає радник глави Офісу президента.

Михайло Подоляк зауважив, що після звірств російської армії проти мирних жителів у Київській області переговори з РФ дуже ускладнилися.