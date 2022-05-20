Россия стремится уничтожить экономический потенциал Украины: Подоляк о ракетных обстрелах

Май, 20 в 17:55

Страна-агрессор Российская Федерация ежедневно запускает вражеские ракеты на территорию Украины, в результате чего мирные жители вынуждены бегать в ближайшие бомбоубежища. В России настолько культивировалась ненависть к Украине за восемь лет войны, что доходит даже до психической болезни.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что угроза вражеских воздушных обстрелов остается. Россия стремится уничтожить украинскую инфраструктуру и экономический потенциал из-за зависти.

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– Россия считала, что Украина – это очень слабое государство, которого практически не существует. Помните выступление Путина, где он обосновал свою “спецоперацию” тем, что нет такого государства — Украина? Вся российская элита верила в то, что нужно 3-5 дней и украинская государственность не будет существовать. Это, вероятно, вызвало у них победоносные настроения. Но сегодня 85-й день полномасштабной войны. Они поняли, что Украина – это очень мощное государство, едва ли не единственное, которое может сдержать российскую агрессию. И это вызывает у них дополнительную ненависть к нам. Они хотят от бессилия наказать нас за то, что мы настолько крепко держимся в этой войне. К тому же они за эти восемь лет придумали конструкцию, что в Украине существует некий там нацизм и геноцид донбасского народа – это вообще нонсенс. За 2021 год на Донбассе погибли пять мирных жителей. Эти люди в России настолько неадекватны, что они называют гибель пяти человек геноцидом и для этого убивают 50 тыс. мирных граждан в Украине. Ненависть к Украине в России за восемь лет культивировалась так, что уже доходит до психической болезни.

Российская Федерация стремится разрушить украинскую транспортную и экспортную инфраструктуру. Враг пытается ударить по терминалам, базам и железнодорожным узлам, чтобы уничтожить экономический потенциал Украины.