Росія прагне знищити економічний потенціал України: Подоляк про ракетні обстріли
Країна-агресор Російська Федерація щодня запускає ворожі ракети на територію України, внаслідок чого мирні жителі змушені бігати до найближчих бомбосховищ. У Росії настільки культивувалась ненависть до України за вісім років війни, що доходить навіть до психічної хвороби.
В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що загроза ворожих повітряних обстрілів залишається. Росія прагне знищити українську інфраструктуру та економічний потенціал через заздрість.
– Росія вважала, що Україна – це дуже слабка держава, якої практично не існує. Пам’ятаєте виступ Путіна, де він обґрунтував свою “спецоперацію” тим, що немає такої держави – Україна? Вся російська еліта вірила в те, що потрібно 3-5 днів і української державності не існуватиме. Це, певно, викликало у них переможні настрої. Але сьогодні 85-й день повномасштабної війни. Вони зрозуміли, що Україна – це дуже потужна держава, чи не єдина, яка може стримати російську агресію, і це викликає у них додаткову ненависть до нас. Вони хочуть від безсилля покарати нас за те, що ми настільки потужно тримаємось у цій війні.
До того ж вони за ці вісім років придумали конструкцію, що в Україні існує якийсь там нацизм і геноцид донбаського народу – це вже взагалі нонсенс. За 2021 рік на Донбасі загинуло п’ятеро мирних жителів. Ці люди у Росії настільки неадекватні, що вони називають загибель п’ятьох людей геноцидом, і для цього вбивають 50 тис. мирних громадян в Україні. Ненависть до України у Росії за вісім років культивувалась так, що доходила вже до психічної хвороби.
Російська Федерація прагне зруйнувати українську транспортну та експортну інфраструктуру. Ворог намагається вдарити по терміналах, базах і залізничних вузлах, щоб знищити економічний потенціал України.
– Третя причина дуже консервативна і прагматична. РФ хоче знищити нам інфраструктуру: транспортну, експортну, вони б’ють там по терміналах, по базах, по залізних вузлах. Вони хочуть наш економічний потенціал знищити. До того ж вони хочуть зробити нам таку країну, в якій постійно живуть самі. Прагнуть, щоб вона була зруйнована, наші міста були розбитими, щоб було некомфортно. Тобто це заздрість. Усе це замішано на глибинному та не цивілізованому розвитку самої Росії.
Ще одна причина того, що вони б’ють ракетами кожну ніч – це такий нацистський підхід. Саме зранку лякати людей, щоб люди наші ховались та бігали у підвали, щоб спровокувати панічні настрої. Просто це Росія. Вона заздрить, ненавидить нас, вона хоче жити, як ми, але не може, – переконаний радник глави Офісу президента.