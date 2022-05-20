Росія прагне знищити економічний потенціал України: Подоляк про ракетні обстріли

Травень, 20 в 17:55

Країна-агресор Російська Федерація щодня запускає ворожі ракети на територію України, внаслідок чого мирні жителі змушені бігати до найближчих бомбосховищ. У Росії настільки культивувалась ненависть до України за вісім років війни, що доходить навіть до психічної хвороби.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що загроза ворожих повітряних обстрілів залишається. Росія прагне знищити українську інфраструктуру та економічний потенціал через заздрість.

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– Росія вважала, що Україна – це дуже слабка держава, якої практично не існує. Пам’ятаєте виступ Путіна, де він обґрунтував свою “спецоперацію” тим, що немає такої держави – Україна? Вся російська еліта вірила в те, що потрібно 3-5 днів і української державності не існуватиме. Це, певно, викликало у них переможні настрої. Але сьогодні 85-й день повномасштабної війни. Вони зрозуміли, що Україна – це дуже потужна держава, чи не єдина, яка може стримати російську агресію, і це викликає у них додаткову ненависть до нас. Вони хочуть від безсилля покарати нас за те, що ми настільки потужно тримаємось у цій війні. До того ж вони за ці вісім років придумали конструкцію, що в Україні існує якийсь там нацизм і геноцид донбаського народу – це вже взагалі нонсенс. За 2021 рік на Донбасі загинуло п’ятеро мирних жителів. Ці люди у Росії настільки неадекватні, що вони називають загибель п’ятьох людей геноцидом, і для цього вбивають 50 тис. мирних громадян в Україні. Ненависть до України у Росії за вісім років культивувалась так, що доходила вже до психічної хвороби.

Російська Федерація прагне зруйнувати українську транспортну та експортну інфраструктуру. Ворог намагається вдарити по терміналах, базах і залізничних вузлах, щоб знищити економічний потенціал України.