Возле границы с Беларусью запретили посещать леса и фотографировать дороги

Май, 23 в 23:50

В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей введены дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать в пределах 20 км от государственной границы Коростенского района Житомирщины, Сарненского и Варахского районов Ровенской области и в пределах 5 км от государственной границы Вышгородского района Киевской области.

По данным Государственной пограничной службы Украины, запрещены любые передвижения мирных жителей в полосе местности, прилегающей к госгранице, шириной 1 тыс. м. Это не касается территории населенных пунктов, непосредственно прилегающих к госгранице.

Что запрещено

передвижение лиц и транспортных средств, проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 22:00 вечера до 05:00 утра (или во время комендантского часа);

пребывания лиц в лесных массивах и лесополосах, за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов (только после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее, чем за два часа до начала работ и немедленного информирования после их завершения);

перевозки в транспортных средствах оружия и средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование видеорегистраторов, осуществление фото-, видеосъемки дорог общего значения, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов и укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны;

использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения (планеры, дельтапланы, аэростаты, дирижабли);

ношение военной формы одежды (любых элементов военной формы одежды), кроме составляющих сил безопасности и обороны;

организация и осуществление охоты;

рыболовство, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах, находящихся в пределах пограничной полосы.

Ограничения не распространяются на представителей военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, правоохранительных органов, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности.