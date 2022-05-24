Біля кордону з Білоруссю заборонили відвідувати ліси та фотографувати дороги

Травень, 23 в 23:50

У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей запроваджено додаткові часові режимні обмеження. Вони діятимуть у межах до 20 км від державного кордону Коростенського району Житомирщини, Сарненського та Варахського районів Рівненської області та в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району Київської області.

За даними Державної прикордонної служби України, заборонено будь-які пересування мирних жителів у смузі місцевості, яка прилягає до держкордону, завширшки 1 тис. м. Це не стосується території населених пунктів, які безпосередньо прилягають до держкордону.

Що заборонено

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 22:00 вечора до 05:00 ранку (або під час комендантської години);

перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах, за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів (лише після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за дві години до початку робіт та негайного інформування після їхнього завершення);

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання відеореєстраторів, здійснення фото-, відеознімання доріг загального значення, об’єктів загального призначення, об’єктів інфраструктури, блок-постів та укріплень, розташування, зосередження, чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони;

використання квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі тощо);

носіння військової форми одягу (будь-яких елементів військової форми одягу), окрім складових сил безпеки та оборони;

організація та здійснення полювання;

рибальство, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах, які знаходяться в межах прикордонної смуги.

Обмеження не поширюються на представників військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності.