Будет голод и катастрофа: Зеленский назвал две гуманитарные проблемы из-за войны
Обмен защитников Азовстали и разблокировка портов – президент Украины Владимир Зеленский во время форума в Давосе выделил две самые главные гуманитарные проблемы на сегодняшний день.
– Гуманитарных проблем много, но сейчас я бы выделил две вещи. Первая – это обмен людей. Это очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих стран. На сегодняшний день несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированного Мариуполя и Азовстали. Их вывезли. Это отважные люди. Они проделали большую работу – героическую и историческую. Мы должны их обменять. И здесь нужно, чтобы все государства и ООН присоединились, – считает президент Украины.
Он соглашается с тем, что сейчас это сложно сделать, потому что некоторые страны вместо того, чтобы давить на агрессора, пытаются с ним разговаривать.
– Очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию, ни в коем случае. Заигрывать нельзя. Играть с РФ нельзя. Но давить политически через любые рычаги, бизнес, его закрытие в РФ, нефтяное эмбарго для того, чтобы выбить возможность обмена, активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные – нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра обменивать, – подчеркнул глава государства.
Второй гуманитарной проблемой Зеленский считает предстоящий продовольственный кризис из-за заблокированных украинских портов.
– На сегодняшний день Россия, которая контролирует Азовское побережье, заблокировала 22 млн тонн зерна, подсолнечника и т. п. Вся политическая и бизнес-элита должна предпринимать те или иные меры, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, ЕС, чтобы людям было что есть. Если в ближайшие месяцы мы не вывезем это зерно, если не будет политических договоренностей с Россией через посредников, будет голод и катастрофа, – сказал он.
Упомянул президент и о принудительной депортации украинцев в РФ.
– Более 500 тыс. человек были принудительно вывезены и депортированы на территорию РФ или временно оккупированые части Донбасса. Мы обращались в Международный комитет Красного Креста. Там, где есть доступ и можно искать этих людей, мы ищем. Это сложная история, потому что нельзя просто зайти в интернет и найти этих людей. Я пока не могу найти формат решения этого вопроса, – объяснил Зеленский гостям форума в Давосе.