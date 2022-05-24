Будет голод и катастрофа: Зеленский назвал две гуманитарные проблемы из-за войны

Май, 23 в 23:50

Обмен защитников Азовстали и разблокировка портов – президент Украины Владимир Зеленский во время форума в Давосе выделил две самые главные гуманитарные проблемы на сегодняшний день.

– Гуманитарных проблем много, но сейчас я бы выделил две вещи. Первая – это обмен людей. Это очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих стран. На сегодняшний день несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированного Мариуполя и Азовстали. Их вывезли. Это отважные люди. Они проделали большую работу – героическую и историческую. Мы должны их обменять. И здесь нужно, чтобы все государства и ООН присоединились, – считает президент Украины.

Он соглашается с тем, что сейчас это сложно сделать, потому что некоторые страны вместо того, чтобы давить на агрессора, пытаются с ним разговаривать.

– Очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию, ни в коем случае. Заигрывать нельзя. Играть с РФ нельзя. Но давить политически через любые рычаги, бизнес, его закрытие в РФ, нефтяное эмбарго для того, чтобы выбить возможность обмена, активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные – нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра обменивать, – подчеркнул глава государства.

Второй гуманитарной проблемой Зеленский считает предстоящий продовольственный кризис из-за заблокированных украинских портов.

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– На сегодняшний день Россия, которая контролирует Азовское побережье, заблокировала 22 млн тонн зерна, подсолнечника и т. п. Вся политическая и бизнес-элита должна предпринимать те или иные меры, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, ЕС, чтобы людям было что есть. Если в ближайшие месяцы мы не вывезем это зерно, если не будет политических договоренностей с Россией через посредников, будет голод и катастрофа, – сказал он.

Упомянул президент и о принудительной депортации украинцев в РФ.