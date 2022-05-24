Буде голод і катастрофа: Зеленський назвав дві гуманітарні проблеми через війну

Травень, 23 в 23:50

Обмін захисників Азовсталі та розблокування портів – президент України Володимир Зеленський під час форуму в Давосі виділив дві найголовніші гуманітарні проблеми на сьоголні.

– Гуманітарних проблем багато, але зараз я би виділив дві речі. Перше – це обмін людей. Це дуже політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. На сьогодні декілька тисяч людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя та Азовсталі. Вони вивезені. Це відважні люди. Вони зробили велику роботу – героїчну та історичну. Ми маємо їх обміняти. І тут потрібно, щоб усі держави та ООН приєдналися, – вважає президент України.

Він погоджується з тим, що зараз це складно зробити, бо деякі країни замість того, що тиснути на агресора, намагаються з ним розмовляти.

– Дуже важливо, щоб весь світ не вмовляв Росію, у жодному разі. Загравати не можна. Грати з РФ не можна. Але тиснути політично через будь-які важелі, бізнес, його закриття в РФ, нафтове ембарго для того, щоб вибити можливість обміну, активізувати обмін наших людей на російських військових. Нам не потрібні російські військові – нам потрібні лише наші. Ми готові хоч завтра обмінювати, – наголосив глава держави.

Другою гуманітарною проблемою Зеленський вважає майбутню продовольчу кризу через заблоковані українські порти.

Зараз дивляться

– На сьогодні Росія, яка контролює Азовське узбережжя, заблокувала 22 млн тонн зерна, соняшнику тощо. Вся політична та бізнес-еліта має робити ті чи інші заходи, щоб розблокувати це зерно, щоб воно було вивезене до країн Африки, Азії, ЄС, щоб було людям що їсти. Бо якщо найближчими місяцями ми не вивеземо це зерно, якщо не буде політичних домовленостей із Росією через посередників, то буде голод і катастрофа, – сказав він.

Згадав президент і про примусову депортацію українців до РФ.