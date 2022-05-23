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Факты / Украина / Общество

Государственная помощь многодетным семьям: как получить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Государственная помощь многодетным семьям: как получить
Фото: Depositphotos

В Украине действует услуга Государственная помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Денежная помощь предназначена для семей, воспитывающих трех и более детей.

О том, как получить государственную помощь и куда обращаться, узнавали Факты ICTV.

Условия предоставления социальной помощи

Государственная помощь предназначена для многодетных семей — в которых супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей.

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Выплаты назначаются на третьего и каждого последующего ребенка раз в месяц в размере 1 700 грн. 

Как получить помощь от государства

Оформление пособия бесплатно. Чтобы его получить, одному из родителей необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

С 1 января 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются органами социальной защиты только в случае отправления их по почте или в электронной форме.

  1. Первое, что нужно сделать — это собрать все необходимые документы.
  2. Написать и подать заявление на получение услуги.
  3. Отправить собранные документы по почте (заказным письмом) в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

Какие документы необходимо предоставить

Подавать заявление на пособие должен один из родителей, с которым проживает ребенок. Чтобы получить выплаты, необходимо собрать и прислать следующие документы:

  • заявление;
  • копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
  • копия удостоверения ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
  • копии свидетельств о рождении всех детей (с предъявлением оригиналов).

Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки присланных документов и заявления одному из родителей сообщат о результатах.

Где получить помощь

В случае назначения пособия забрать социальные выплаты можно в:

  • структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения или в районных подразделениях в Киеве;
  • исполнительном местном органе;
  • Центре предоставления административных услуг.

Куда обращаться, если отказали в помощи

Отказать в предоставлении помощи могут только в случае, если родители предоставили не полную информацию и отправили не все документы или если в документах есть недостоверная информация.

Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.

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