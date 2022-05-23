Государственная помощь многодетным семьям: как получить
В Украине действует услуга Государственная помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Денежная помощь предназначена для семей, воспитывающих трех и более детей.
О том, как получить государственную помощь и куда обращаться, узнавали Факты ICTV.
Условия предоставления социальной помощи
Государственная помощь предназначена для многодетных семей — в которых супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей.
Выплаты назначаются на третьего и каждого последующего ребенка раз в месяц в размере 1 700 грн.
Как получить помощь от государства
Оформление пособия бесплатно. Чтобы его получить, одному из родителей необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.
С 1 января 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются органами социальной защиты только в случае отправления их по почте или в электронной форме.
- Первое, что нужно сделать — это собрать все необходимые документы.
- Написать и подать заявление на получение услуги.
- Отправить собранные документы по почте (заказным письмом) в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.
Какие документы необходимо предоставить
Подавать заявление на пособие должен один из родителей, с которым проживает ребенок. Чтобы получить выплаты, необходимо собрать и прислать следующие документы:
- заявление;
- копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
- копия удостоверения ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала);
- копии свидетельств о рождении всех детей (с предъявлением оригиналов).
Срок оказания помощи — 10 календарных дней. После обработки присланных документов и заявления одному из родителей сообщат о результатах.
Где получить помощь
В случае назначения пособия забрать социальные выплаты можно в:
- структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения или в районных подразделениях в Киеве;
- исполнительном местном органе;
- Центре предоставления административных услуг.
Куда обращаться, если отказали в помощи
Отказать в предоставлении помощи могут только в случае, если родители предоставили не полную информацию и отправили не все документы или если в документах есть недостоверная информация.
Если же вам отказали в оказании услуги, вы можете обжаловать результаты, обратившись в Окружной административный суд.