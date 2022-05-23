Травень, 23 в 18:17

В Україні діє послуга Державна допомога на дітей, які виховуються в багатодітних родинах. Грошова допомога призначена для сімей, які виховують трьох та більше дітей. Про те, як отримати державну допомогу та куди звертатися, дізнавалися Факти ICTV.

Умови надання соціальної допомоги

Державна допомога призначена для багатодітних сімей – в яких подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей.

Виплати призначаються на третю і кожну наступну дитину раз на місяць у розмірі 1 700 грн.

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Як отримати допомогу від держави

Оформлення допомоги безкоштовне. Аби її отримати, одному з батьків необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг.

З 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються органами соціального захисту лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі.

Перше, що потрібно зробити – це зібрати усі необхідні документи. Написати та подати заяву на отримання послуги. Відправити зібрані документи поштою (рекомендованим листом) до місцевого Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту.

Які документи необхідно надати

Подавати заяву на допомогу має один з батьків, з яким проживає дитина. Аби отримати виплати, необхідно зібрати та надіслати такі документи: