Май, 26 в 14:18

Вместо традиционных вступительных экзаменов (внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена или единого профессионального вступительного испытания) в 2022 году запланировано проведение следующих тестирований:

национального мультипредметного теста (НМТ) для поступления на получение высшего образования на основе полного общего среднего образования на все специальности (бюджетные места), на конъюнктурные и медицинские специальности (в частности, контракт);

магистерского комплексного теста (МКТ) для поступления на магистратуру на специальности 081 Право и 293 Международное право;

магистерского теста учебной компетентности (МТУК) для поступления на магистратуру по специальностям отраслей знаний 05 Социальные и поведенческие науки, 06 Журналистика, 07 Управление и администрирование, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения (кроме специальности 293 Международное право).

Национальный мультипредметный тест (НМТ) состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трем предметам: украинский язык, математика, история Украины.

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Участникам НМТ нужно обязательно сохранить информацию из сообщения от Centr ZNО: эти данные необходимы для входа на свою Информационную страницу. Если участнику не поступило мобильное сообщение, он может позвонить на специальную линию и получить соответствующие данные.

Полученная информация необходима для того, чтобы узнать дату и место прохождения тестирований, а также получить свои результаты. Национальный мультипредметный тест состоится в три сессии:

основная: 18 июля – 10 августа;

дополнительная: 16-20 августа;

специальная: 12-16 сентября.

До 7 июня (включительно) продлится этап подтверждения участия в основной сессии НМТ, который будет осуществляться через информационную страницу:

с 20 мая до 7 июня;

с 21 июня до 7 июля.

Те выпускники, которые с 20 мая до 7 июня 2022 года не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

Только после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 года для участника появится возможность загрузить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Предварительно запланировано, что тестирование состоится в 21 области Украины и Киеве. Кроме того, утвержден список зарубежных пунктов для проведения НМТ.

Провести тестирование планируют в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.