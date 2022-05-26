Травень, 26 в 14:18

Замість традиційних вступних випробувань (зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту чи єдиного фахового вступного випробування) у 2022 році заплановано проведення таких тестувань:

національного мультипредметного тесту (НМТ) ー для вступу на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти на всі спеціальності (бюджетні місця), на кон’юнктурні та медичні спеціальності (зокрема, контракт);

магістерського комплексного тесту (МКТ) ー для вступу до магістратури на спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право;

магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) ー для вступу до магістратури за спеціальностями галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини (крім спеціальності 293 Міжнародне право).

Національний мультипредметний тест (НМТ) відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: українська мова, математика, історія України.

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Учасникам НМТ потрібно обов’язково зберегти інформацію з повідомлення від Centr ZNO: ці дані необхідні для входу на свою Інформаційну сторінку. Якщо учаснику не надійшло мобільне повідомлення, тоді він може зателефонувати на спеціальну лінію та отримати відповідні дані.

Отримана інформація необхідна для того, щоб дізнатися про дату й місце проходження тестувань, а також отримати свої результати. Національний мультипредметний тест відбудеться у три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку:

з 20 травня до 7 червня;

з 21 червня до 7 липня.

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не підтвердять свою участь у НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

Лише після проходження двох етапів підтвердження участі у НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Попередньо заплановано, що тестування відбудеться у 21 області України та Києві. Крім того, затверджено перелік закордонних пунктів для проведення НМТ.

Провести тестування планують у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція.