Май, 31 в 16:11

Более четверти прибывших во Львовскую область переселенцев хотели бы остаться жить, или найти работу в городах региона.

Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

Две трети опрошенных переселенцев приехали из восточных областей Украины, 19% – прибыли из центральных регионов, 18% – из южных.

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Около 40% респондентов главной причиной выбора Львовской области назвали наличие там родственников или близких друзей. 20% выбрали Львовскую область, потому что там были свободные места для временного проживания, 18% — из-за решения организации, ответственной за поселение. Только 7% отметили, что поехали в регион из-за возможности получить работу.

26% переселенцев хотели бы остаться жить или найти работу на Львовщине. Еще 30% – возможно, рассмотрели бы такую ​​перспективу. 41% — не имеют таких намерений, отмечают в Рейтинге.

В общем, переселенцы указывают на хорошее отношение к себе местных жителей: 49% опрошенных считают, что отношение к ним очень положительное, еще 32% – скорее положительное.

Более 90% переселенцев хотели завести знакомства и друзей среди местных.

Опрос проводился среди местного населения и переселенцев в возрасте от 18 лет в городах Львов, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Червоноград. Опросили всего 1200 респондентов методом личного интервью (face-to-face). Сроки проведения: 13-23 мая 2022.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества внутренних переселенцев из наиболее опасных регионов Украины Львов оказался на грани инфекционных вспышек. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис.