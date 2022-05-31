Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Каждый четвертый переселенец хотел бы остаться жить во Львовской области — опрос

Марта Бондаренко, редактор ленты
Львів
Фото: Depositphotos

Более четверти прибывших во Львовскую область переселенцев хотели бы остаться жить, или найти работу в городах региона.

Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

Две трети опрошенных переселенцев приехали из восточных областей Украины, 19% – прибыли из центральных регионов, 18% – из южных.

Сейчас смотрят

Около 40% респондентов главной причиной выбора Львовской области назвали наличие там родственников или близких друзей. 20% выбрали Львовскую область, потому что там были свободные места для временного проживания, 18% — из-за решения организации, ответственной за поселение. Только 7% отметили, что поехали в регион из-за возможности получить работу.

26% переселенцев хотели бы остаться жить или найти работу на Львовщине. Еще 30% – возможно, рассмотрели бы такую ​​перспективу. 41% — не имеют таких намерений, отмечают в Рейтинге.

В общем, переселенцы указывают на хорошее отношение к себе местных жителей: 49% опрошенных считают, что отношение к ним очень положительное, еще 32% – скорее положительное.

Более 90% переселенцев хотели завести знакомства и друзей среди местных.

Опрос проводился среди местного населения и переселенцев в возрасте от 18 лет в городах Львов, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Червоноград. Опросили всего 1200 респондентов методом личного интервью (face-to-face). Сроки проведения: 13-23 мая 2022.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества внутренних переселенцев из наиболее опасных регионов Украины Львов оказался на грани инфекционных вспышек. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Львовской ОВА Орест Чемерис.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка