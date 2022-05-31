Травень, 31 в 16:11

Понад чверть переселенців, які прибули на Львівщину, хотіли б залишитися жити, або знайти роботу у містах області.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

Дві третини опитаних переселенців Львівщини є жителями східних областей України, 19% – прибули з центральних регіонів, 18% – з південних.

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Майже 40% респондентів головною причиною вибору Львівської області назвали наявність там родичів або близьких друзів. 20% обрали Львівщину, бо там були вільні місця для тимчасового проживання, 18% – через рішення організації, відповідальної за поселення. Лише 7% зазначили, що поїхали на Львівщину через можливість отримати роботу.

26% переселенців хотіли б залишитися жити, або знайти роботу на Львівщині. Ще 30% – можливо б розглянули таку перспективу. 41% – не мають таких намірів, наголошують у Рейтингу.

Загалом переселенці вказують на добре ставлення до себе місцевих жителів: 49% опитаних вважають, що ставлення до них дуже позитивне, ще 32% – скоріше позитивне.

Понад 90% переселенців хотіли б завести знайомства та друзів серед місцевих.

Опитування проводилося серед місцевого населення та переселенців віком від 18 у містах Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Червоноград. Опитали загалом 1200 респондентів методом особистого інтерв’ю (face-to-face). Терміни проведення: 13-23 травня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що через велику кількість внутрішніх переселенців з найбільш небезпечних регіонів України Львів фактично опинився на межі інфекційних спалахів. Про це заявив голова департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.