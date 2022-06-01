Российская армия равняет с землей украинские города, потому что не может победить в честном бою — перехват СБУ

Июнь, 01 в 15:03

Российские войска пытаются сравнять с землей украинские города и села, потому что не могут участвовать в честном бою. Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских солдат, которые удалось записать Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, российские командиры отдают приказ бить по гражданской инфраструктуре, чтобы поскорее захватить украинские населенные пункты.

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– Комбриг приезжает: вы что, два дня уже деревню не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Да вообще все равно! Откат на полтора км и залп из всех орудий! И все просто сравняли с землей, и мирных, там всех подряд, – рассказал своей жене российский военный.

В Службе безопасности Украины отметили, что его подразделение пытается продвинуться на Донбассе. СБУ фиксирует каждое зверство вражеской армии.

После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора украинские правоохранители уже открыли более 10 тыс. производств. В СБУ подчеркнули, что работают для наказания каждого, кто причастен к российской агрессии.