Російська армія рівняє з землею українські міста, бо не може перемогти у чесному бою – перехоплення СБУ

Червень, 01 в 15:03

Російські війська намагаються зрівняти з землею українські міста та села, тому що не можуть взяти участь у чесному бою. Про це свідчать нові телефонні розмови російських солдатів, які вдалося записати Службі безпеки України.

За даними СБУ, російські командири віддають наказ бити по цивільній інфраструктурі, щоб швидше захопити українські населені пункти.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Зараз дивляться

– Комбриг приїжджає: ви що, два дні вже село не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі все одно! Відкат на півтора км і залп з усіх знарядь! І все просто зрівняли із землею, і мирних, там усіх підряд, – розповів своїй дружині російський військовий.

У Службі безпеки України зазначили, що його підрозділ намагається просунутися на Донбасі. СБУ фіксує кожне звірство ворожої армії.

Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора українські правоохоронці вже відкрили понад 10 тис. проваджень. У СБУ наголосили, що працюють для покарання кожного, хто причетний до російської агресії.