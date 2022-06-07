Россия хочет создать иллюзию доминирования, обстреливая Николаев и область — Ким

Июнь, 07 в 0:25

Российские войска начали чаще обстреливать Николаев и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне области. В эфире украинского телеканала глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал причину.

По его мнению, Российская Федерация более интенсивно обстреливает регион, чтобы создать иллюзию так называемого доминирования.

– Увеличилось количество обстрелов гражданских объектов, сел, городов. Это делается с точки зрения создания иллюзии, что их доминирование происходит в регионе и для отчета своему руководству. С точки зрения военного, то они наоборот теряют позиции, пытаются безуспешно отбить, несут потери, — считает Ким.

Глава Николаевской ОВА отметил, что мирные жители, которые хотели уехать из Николаева, а также жители сел, расположенных ближе к Херсонской области, уже эвакуировались.

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