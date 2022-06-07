Россия хочет создать иллюзию доминирования, обстреливая Николаев и область — Ким
Российские войска начали чаще обстреливать Николаев и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне области. В эфире украинского телеканала глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал причину.
По его мнению, Российская Федерация более интенсивно обстреливает регион, чтобы создать иллюзию так называемого доминирования.
– Увеличилось количество обстрелов гражданских объектов, сел, городов. Это делается с точки зрения создания иллюзии, что их доминирование происходит в регионе и для отчета своему руководству. С точки зрения военного, то они наоборот теряют позиции, пытаются безуспешно отбить, несут потери, — считает Ким.
Глава Николаевской ОВА отметил, что мирные жители, которые хотели уехать из Николаева, а также жители сел, расположенных ближе к Херсонской области, уже эвакуировались.
– Линия столкновения уже около месяца почти одинакова. Все, кто хотел, эвакуированы. Остались люди, отказывающиеся эвакуироваться. Есть случаи, когда люди наоборот возвращаются в деревни, даже пограничные. Те села, которые освобождены или заняты ВСУ — там люди рады, всю помощь они получают, — подчеркнул Ким.