Росія хоче створити ілюзію домінування, обстрілюючи Миколаїв та область – Кім
Російські війська почали значно частіше обстрілювати Миколаїв та населені пункти, розташовані у прифронтовій зоні області. В ефірі українського телеканалу глава обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів причину.
На його думку, Російська Федерація інтенсивніше обстрілює регіон, щоб створити ілюзію так званого домінування.
– Збільшилася кількість обстрілів цивільних об’єктів, сіл, міст. Це робиться з точки зору створення ілюзії, що їхнє домінування відбувається в регіоні, і для звіту своєму керівництву. З погляду військового, то вони навпаки втрачають позиції, намагаються безуспішно відбити, зазнають втрат, – вважає Кім.
Глава Миколаївської ОВА зазначив, що мирні жителі, які хотіли виїхати з Миколаєва, а також мешканці сіл, розташованих ближче до Херсонської області, вже евакуювалися.
– Лінія зіткнення вже близько місяця майже однакова. Всі, хто хотів, евакуйовані. Залишилися люди, які відмовляються евакуюватись. Є випадки, коли люди навпаки повертаються в села, навіть прикордонні. Ті села, які звільнені чи зайняті ЗСУ – там люди раді, всю допомогу вони отримують, – наголосив Кім.