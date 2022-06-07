Росія хоче створити ілюзію домінування, обстрілюючи Миколаїв та область – Кім

Червень, 07 в 0:25

Російські війська почали значно частіше обстрілювати Миколаїв та населені пункти, розташовані у прифронтовій зоні області. В ефірі українського телеканалу глава обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів причину.

На його думку, Російська Федерація інтенсивніше обстрілює регіон, щоб створити ілюзію так званого домінування.

– Збільшилася кількість обстрілів цивільних об’єктів, сіл, міст. Це робиться з точки зору створення ілюзії, що їхнє домінування відбувається в регіоні, і для звіту своєму керівництву. З погляду військового, то вони навпаки втрачають позиції, намагаються безуспішно відбити, зазнають втрат, – вважає Кім.

Глава Миколаївської ОВА зазначив, що мирні жителі, які хотіли виїхати з Миколаєва, а також мешканці сіл, розташованих ближче до Херсонської області, вже евакуювалися.

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