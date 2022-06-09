Украинские защитники сдвинули линию фронта на Запорожье — Старух

Июнь, 09 в 16:24

В Запорожской области произошли смены линии фронта. Вооруженные силы Украины освободили незначительную часть нашей территории от российской армии.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире украинского телеканала ICTV. По его словам, украинские бойцы сдвинули линию фронта на Запорожье.

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— Ребята наши в восточных общинах (Запорожской области, — Ред.) имеют небольшое продвижение, подвинули линию фронта, отвоевав немного нашей украинской земли, — сказал Старух.

Глава Запорожской ОВА не уточнил, о какой именно территории идет речь. Однако некоторые позиции бойцы Национальной гвардии России оставили сами, поскольку они перешли на Херсонское направление. В Запорожскую область российское командование перебросило боевиков так называемой ДНР.

В Украине продолжается война, часть территорий подвергается ежедневным обстрелам. Старух подчеркнул, что у врага сейчас длится ротация, за последний месяц доставили примерно 80 старых танков.

– Никто не понимает, где они будут использованы, часть задействовали в создании обороны. После перегруппировки могут обостриться боевые действия, – предупредил глава Запорожской ОВА.

Он обратил внимание, что люди преждевременно начали расслабляться и игнорировать воздушные тревоги, однако опасность не миновала. Областные власти продолжают эвакуировать детей и пожилых людей из специализированных заведений в более безопасные области. Несмотря на колебания интенсивности боевых действий и ротацию вражеских войск, Запорожская область продолжает укреплять оборону.