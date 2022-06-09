Українські захисники посунули лінію фронту на Запоріжжі – Старух

Червень, 09 в 16:24

У Запорізькій області відбулися зміни лінії фронту. Збройні сили України звільнили незначну частину нашої території від російської армії.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі українського телеканалу ICTV. За його словами, українські бійці посунули лінію фронту на Запоріжжі.

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– Хлопці наші у східних громадах (Запорізької області, – Ред.) мають невеличке просування, посунули лінію фронту, відвоювавши трохи нашої української землі, – сказав Старух.

Глава Запорізької ОВА не уточнив, про яку саме територію йдеться. Проте деякі позиції бійці Національної гвардії Росії залишили самі, оскільки вони перейшли на Херсонський напрямок. Натомість до Запорізької області російське командування перекинуло бойовиків так званої ДНР.

В Україні триває війна, частина територій зазнає щоденних обстрілів. Старух наголосив, що у ворога зараз триває ротація, за останній місяць доставили приблизно 80 старих танків.

– Ніхто не розуміє, де вони будуть використані, частину задіяли у створенні оборони. Після перегрупування можуть загостритися бойові дії, – попередив глава Запорізької ОВА.

Він звернув увагу на те, що люди передчасно почали розслаблятися та ігнорувати повітряні тривоги, проте небезпека не минула. Обласна влада продовжує евакуацію дітей та літніх людей зі спеціалізованих закладів у безпечніші області. Попри коливання інтенсивності бойових дій та ротацію ворожих військ, Запорізька область продовжує укріплювати оборону.