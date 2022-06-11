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Факты / Украина / Общество

Единственная чума Украины – это российские солдаты, которых осталось немного: глава Одесской ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
Единственная чума Украины – это российские солдаты, которых осталось немного: глава Одесской ОВА
Фото: Depositphotos

Российские издания распространяют фейки о том, что украинские спецслужбы якобы планируют заразить жителей Одессы чумой. Однако единственная чума в Украине – это российская армия, которая убивает мирных граждан и совершает другие военные преступления.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заверил, что это лишь очередной информационный “вброс” Российской Федерации.

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— Ситуация в области контролируемая. В продолжение темы холеры Министерство обороны оккупантов вчера заявило, что якобы я вместе со спецслужбами планирую заразить Одессу чумой, спровоцировав попадание российской ракеты в Чумную гору. Что ж, страшно представить, что будет дальше. Единственная чума нашей страны – это российские солдаты, которых и так уже осталось немного. Наверное, тяжелые наркотики – это часть ежедневного рациона в Министерстве убийств России, поэтому советую им пройти диспансеризацию. И обратить особое внимание во время прохождения психиатра, — подчеркнул глава Одесской ОВА.

По его словам, российская армия стремится захватить Одесскую область, однако Вооруженные силы Украины сдерживают врага на поле боя.

— Одесская область стоит у оккупантов отдельным пунктом, но пока наши Вооруженные силы работают и уничтожают врагов на поле боя, а жители области держат строй на информационном фронте, все будет Украина, — убежден Марченко.

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