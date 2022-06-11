Єдина чума України – це російські солдати, яких залишилось небагато: глава Одеської ОВА

Червень, 11 в 17:25

Російські видання поширюють фейки про те, що українські спецслужби начебто планують заразити жителів Одеси чумою. Проте єдина чума в Україні – це російська армія, яка вбиває мирних громадян та вчиняє інші воєнні злочини.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко запевнив, що це лише черговий інформаційний “вкид” Російської Федерації.

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– Ситуація в області контрольована. На продовження теми холери Міністерство оборони окупантів вчора заявило, що нібито я разом зі спецслужбами планую заразити Одесу чумою, спровокувавши влучання російської ракети у Чумну гору. Що ж, страшно уявити, що буде далі. Єдина чума нашої країни – це російські солдати, яких і так вже залишилось небагато. Мабуть, важкі наркотики – це частина щоденного раціону в Міністерстві вбивств Росії, тому раджу їм пройти диспансеризацію. І звернути особливу увагу під час проходження психіатра, – наголосив глава Одеської ОВА.

За його словами, російська армія прагне захопити Одеську область, проте Збройні сили України стримують ворога на полі бою.