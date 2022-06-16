В Луганской области бойцы ВСУ прямо перед носом оккупантов заминировали и взорвали вражескую переправу

Июнь, 16 в 10:34

В Луганской области украинские защитники прямо перед носом российской армии заминировали понтонный мост, по которому оккупанты планировали форсировать реку, и взорвали вражескую переправу.

Видео о великолепной обороне украинских бойцов обнародовало Командование Сил специальных операций ВСУ. В Вооруженных силах Украины отметили, что точно знают, какими были эмоции у наших военных, когда удалось успешно взорвать мост оккупантов.

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– Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост. Вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков и сожженной российской техники. Мы не знаем, на что надеялся противник, когда под его носом миновали понтон. Мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух вражескую переправу, — подчеркнули в Командовании ССО ВСУ.

На видеозаписи можно увидеть, как взорвался понтонный мост, через который, вероятнее всего, российская армия планировала переправлять военную технику. Днем украинские защитники ликвидировали вражескую переправу, ярко вспыхнувшую огнем.

Фото: Командование ССО ВСУ