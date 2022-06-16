На Луганщині бійці ЗСУ прямо перед носом окупантів замінували та підірвали ворожу переправу

Червень, 16 в 10:34

У Луганській області українські захисники просто перед носом російської армії замінували понтонний міст, яким окупанти планували форсувати річку, та підірвали ворожу переправу.

Відео про надзвичайну оборону українських бійців оприлюднило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Збройних силах України зазначили, що точно знають, якими були емоції у наших військових, коли вдалося успішно підірвати міст окупантів.

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– Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст. Навколо того місця – більш ніж достатньо недобрих знаків та спаленої російської техніки. Ми не знаємо, на що сподівався противник, коли під його носом мінували понтон. Ми точно знаємо, які емоції були у наших воїнів, коли вони відправили у повітря ворожу переправу, – наголосили у Командуванні ССО ЗСУ.

На відеозаписі можна побачити, як підірвався понтонний міст, через який, найімовірніше, російська армія планувала переправляти військову техніку. Вдень українські захисники ліквідували ворожу переправу, яка яскраво спалахнула вогнем.

Фото: Командування ССО ЗСУ