Новое оружие позволит Украине вернуть все оккупированные территории, включая Крым — Резников

Июнь, 16 в 12:18

Новое вооружение позволит Украине вернуть все временно оккупированные территории, включая Крымский полуостров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом, — подчеркнул Резников.

Министр обороны заявил, что первым шагом станет стабилизация ситуации в местах ведения боевых действий. Вторым этапом станет отбрасывание российских войск на позиции перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля.

Он отметил, что только на третьем этапе состоятся переговоры с партнерами Украины о том, как освободить оккупированные территории, включая Крым. Чиновники заявили, что не будут использовать оружие США для нападения на территорию Российской Федерации. Однако его можно применить для освобождения украинского Крыма от оккупантов.

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На вопрос, может ли попытка вернуть украинский Крым военными средствами еще больше спровоцировать Россию, Резников ответил, что это не рассматривается.